Coronavirus : Toutes les célébrités qui ont fait des dons généreux

Lorsque le coronavirus s'est installé en Chine, tout le monde espérait qu'il ne franchirait pas les frontières. Ce n'est malheureusement pas le scénario qui s'est produit. L'Italie, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, puis les États-Unis et bien d'autres pays ont été touchés par le Covid-19, déclenchant des situations d'urgence inédites. Personne n'est épargné par le virus puisque de nombreuses personnalités ont d'ores et déjà été infectées. Certaines sont déjà guéries, comme l'actrice Olga Kurylenko, d'autres sont en voie de guérison et certaines sont malheureusement décédées. Le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango est mort du coronavirus, à l'âge de 86 ans.

Les jours passent, le virus se propage et les moyens viennent déjà à manquer. Tant matériels qu'humains. Face à la dégradation de la situation, la mobilisation s'intensifie et les dons se multiplient.

Les sportifs nombreux et généreux

Les sportifs ont été parmi les premiers à être touchés par le Covid-19. Après s'être moqué du virus en conférence de presse, le basketteur français Rudy Gobert a été testé positif et s'est retrouvé par la suite confronté à une perte du goût et de l'odorat. Conscient de son manque de discernement, le joueur des Jazz de l'Utah a rapidement présenté ses excuses et a promis un don de 500 000 dollars pour aider le système sanitaire français.

Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks de Dallas, Luka Doncic et Dwight Powell, deux joueurs de la franchise texane, ont également fait des dons de 500 000 dollars pour aider le personnel hospitalier durant la pandémie. L'argent versé servira à assurer les gardes d'enfants des médecins, infirmiers et autres personnels employés au Southwestern Medical Center de l'université du Texas et au Parkland Hospital.

Le joueur de tennis Roger Federer et son épouse Mirka ont eux aussi pioché dans leur fortune personnelle en promettant un don de 1 million de francs suisses pour les familles en difficulté. "Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire don de 1 million de francs suisses aux familles les plus défavorisées en Suisse", ont-ils fait savoir sur Instagram le 25 mars.

La star irlandaise de MMA Connor McGregor a annoncé un don de 1 million de dollars pour la protection des soignants dans son pays.

Le monde du football est également mobilisé. Le footballeur argentin Lionel Messi a fait un don de 1 million d'euros à deux hôpitaux, l'Hospital Clinic de Barcelone et un hôpital de son pays natal. Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol de Manchester City, a quant à lui fait un don de 1 million d'euros à la fondation Angel Soler Daniel, qui finance l'acquisition de matériel médical et sanitaire. Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes se sont eux aussi mobilisés en aidant les hôpitaux portugais. Tous deux vont faire don de trois unités de soins intensifs. Deux au Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord (CHULN) et la dernière à l'hôpital Santo Antonio du centre hospitalier universitaire de Porto.

Mobilisation générale

Si le monde du sport apparaît en première ligne pour les dons, celui du cinéma est également présent. La star hollywoodienne Angelina Jolie a promis de donner 1 million de dollars à Organisation No Kid Hungry, qui prend en charge les enfants. "Depuis cette semaine, plus d'un milliard d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde en raison de fermetures liées au coronavirus, a-t-elle déclaré dans un communiqué. De nombreux enfants dépendent des soins et de la nutrition qu'ils reçoivent pendant les heures de classe, dont près de 22 millions d'enfants en Amérique qui dépendent de l'aide alimentaire. No Kid Hungry fait des efforts gigantesques pour atteindre autant d'enfants que possible."

Rihanna est celle qui s'est montrée la plus généreuse en donnant 5 millions d'euros à plusieurs organisations, via la Clara Lionel Foundation qu'elle a créée en 2012.

Blake Lively et son mari Ryan Reynols ont fait donner 1 million de dollars aux organisations Feeding America et Food Banks Canada, des banques alimentaires destinées aux plus modestes, aux États-Unis et au Canada.

Kylie Jenner a donné 1 million de dollars pour aider les hôpitaux à payer des équipements de protection qui permettront aux médecins et aux infirmières de traiter correctement les patients infectés par le Covid-19. Kylie Jenner a suscité l'émotion de la gynécologue et obstétricienne Thaïs Aliabadi, dont elle est l'une des patientes. "Une de mes patientes, un bel ange vivant vient de faire un don de 1 million de dollars pour nous aider à acheter des centaines de milliers de masques, écrans faciaux et autres équipements de protection que nous aurons livrés directement à nos premiers intervenants, car trop de masques dans les hôpitaux disparaissent avant même d'avoir joué leur rôle sur le visage de nos héros de première ligne. Je ne me suis jamais sentie plus heureuse d'être médecin, car aider nos courageux travailleurs des urgences et des soins intensifs est tout aussi gratifiant que d'aider mes propres patients. Du fond du coeur, MERCI @kyliejenner. Vous êtes mon héros. Ce don généreux contribuera à sauver de nombreuses vies précieuses. Notre monde est un meilleur endroit avec vous. Je vous aime tellement. Merci X mille ...", a-t-elle publié.