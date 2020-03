Blake Lively et Ryan Reynolds : Don d'un million de dollars face au coronavirus

Contre le coronavirus, la planète se mobilise ! Sur les réseaux sociaux, les stars appellent leurs fans à la plus grande prudence et au respect des mesures des autorités. Blake Lively et Ryan Reynolds invitent les leurs à se montrer généreux et montrent l'exemple : le couple a donné 1 million de dollars à deux organisations.

À eux deux, Blake Lively et Ryan Reynolds comptent près de 62 millions d'abonnés sur Instagram. Ils y ont publié le même message ce lundi 16 mars 2020. Les acteurs de 32 et 43 ans, parents de trois filles, ont annoncé qu'ils avaient fait don de 1 million de dollars (un peu plus de 908 000 euros) aux organisations Feeding America et Food Banks Canada, des banques alimentaires destinées aux plus modestes, aux États-Unis et au Canada.

"Le Covid-19 [nom scientifique du coronavirus, NDLR] a brutalement affecté les personnes âgées et les familles modestes. Ryan et moi [Blake et moi, a écrit Ryan Reynolds, NDLR] faisons don de 1 million de dollars à partager entre Feeding America et Food Banks Canada. Si vous pouvez aider, ces organisations ont besoin de votre aide", ont écrit Blake Lively et Ryan Reynolds sur leur note partagée sur Instagram.

L'ex-héroïne de la série Gossip Girl ajoute : "Bien que nous devions prendre nos distances pour protéger ceux qui ne peuvent pas se confiner d'eux-mêmes, nous pouvons restés connectés. Pensez aux personnes seules et isolées. Appelez-vous sur FaceTime, sur Skype, faites des vidéos... Des communautés se mobilisent. Faire des courses pour les plus âgés, faire des déjeuners pour les enfants. Nous pouvons tous faire quelque chose pour quelqu'un, même si c'est simplement rester chez soi."