Coronavirus : Lionel Messi fait un beau don, Cristiano Ronaldo agit aussi

Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol de Manchester City, a quant à lui fait un don de 1 million d'euros à la fondation Angel Soler Daniel, qui finance l'acquisition de matériel médical et sanitaire.

Alors que Cristiano Ronaldo s'était retrouvé bien malgré lui dans une fake news concernant une prétendue mobilisation contre le coronavirus, l'attaquant portugais a cette fois-ci bien agi. Le footballeur de 34 ans et son agent Jorge Mendes se mobilisent dans la lutte contre la pandémie en aidant les hôpitaux portugais. Tous deux vont faire don de trois unités de soins intensifs, comme l'ont indiqué les établissements concernés.

CR7 et son agent vont offrir "deux unités de soins intensifs", avec une "capacité de dix lits chacune" au Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord (CHULN). Les équipements comprendront des lits, des respirateurs et des moniteurs cardiaques : "Un équipement essentiel pour assister les patients atteints du Covid-19", souligne un communiqué de l'hôpital. Le CHULN, qui comprend les hôpitaux de Santa Maria et Pulido Valente, dispose actuellement d'une capacité de 77 lits. Ils vont également faire un don similaire à l'hôpital Santo Antonio du centre hospitalier universitaire de Porto (nord).

Plusieurs coéquipiers de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin ont été testés positifs au Covid-19, l'Italien Daniele Rugiani, le Français Blaise Matuidi et l'Argentin Paulo Dybala. CR7 se trouve depuis en quarantaine sur son île natale de Madère.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola s'ajoutent ainsi à la liste des personnalités ayant fait des dons, dans laquelle figurent notamment Rihanna ou encore Blake Lively et son mari Ryan Reynolds.