Cristiano Ronaldo : Son don incroyable contre le coronavirus ? Une fake news !

Cristiano Ronaldo est un homme fortuné, et très généreux. Tellement généreux à vrai dire, que des fake news sur des actes de bonté inventés circulent à son sujet. Selon la dernière en date, il avait décidé de mettre ses hôtels à disposition pour accueillir et soigner des personnes atteintes du Coronavirus. L'info a été démentie par l'entourage de l'intéressé.

Le quotidien sportif espagnol Marca était l'auteur de cette fausse information. Dans un article consacré au retour de Cristiano Ronaldo au Portugal pour rester auprès de sa mère Dolores, victime d'une attaque, le journal ajoutait que le footballeur de 35 ans avait prolongé son séjour après le placement en quarantaine de son équipe, la Juventus Turin. CR7 avait pris la décision de mettre ses deux hôtels au Portugal, Pestana CR7, à disposition des autorités sanitaires. Les établissements situés à Lisbonne et Funchal auraient ainsi accueilli et soigné les malades contaminés par le Covid-19. De plus, Cristiano aurait pris en charge personnellement les salaires du personnel soignant et les coûts de fonctionnement.

Trop beau pour être vrai ! L'entourage de l'athlète portugais a expliqué à un autre quotidien sportif, cette fois italien (la Gazetta dello Sport), qu'il s'agissait de fausses informations. Le groupe hôtelier Grupo Pestana, associé à Cristiano Ronaldo, a également précisé au site portugais Observador que le n°7 de la Juve n'avait pas songé à mettre ses établissements à disposition de personnes touchées par le coronavirus.

Bien qu'il n'ait pris aucun engagement contre le Covid-19, CR7 a tout de même appelé ses fans au respect des mesures prises par les autorités. "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd'hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts", a-t-il écrit sur Instagram, où près de 210 millions d'internautes le suivent.