Cristiano Ronaldo : Son idée et son don incroyables face au coronavirus

Il a été élu sportif le plus généreux du monde à de nombreuses reprises, et on comprend pourquoi. En réaction à la propagation du coronavirus dans le monde, Cristiano Ronaldo a décidé de faire un très beau geste. Le footballeur va ouvrir les portes de ses hôtels au Portugal afin d'y permettre l'accueil de personnes infectées par le Covid-19. L'ancien attaquant du Real Madrid également décidé de prendre en charge tous les salaires du personnel soignant ainsi que tous les coûts de fonctionnement. Très généreux, le chéri de Georgina Rodriguez est touché de près par le Covid-19 puisqu'il a découvert il y a quelques jours que son coéquipier Daniel Rugani avait été testé positif au coronavirus. Depuis, le joueur de 35 ans a été placé en quarantaine.

Le monde traverse un moment très difficile...

Afin de prévenir ses fans de la rapidité et de la dangerosité de cette épidémie, le joueur de la Juventus de Turin a publié un message d'alerte le 14 mars 2020 sur Instagram : "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd'hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts." Avant d'ajouter : "Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniel Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d'autres personnes." Rien à dire, CR7 est un homme d'une classe et d'une grandeur d'âme exceptionnelles.