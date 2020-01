Cristiano Ronaldo marié ? Georgina Rodriguez entretient le doute en famille

Mariés ou pas mariés ? Cristiano Ronaldo et son amoureuse Georgina Rodriguez ont beau dire qu'ils ne se sont pas passé la bague au doigt, ils se plaisent malgré tout à laisser le doute planer.

Le 27 janvier 2020, Georgina Rodriguez fêtait ses 26 ans. Un anniversaire que la jeune femme née en Argentine a célébré avec Cristiano Ronaldo, comme l'atteste la série photos qu'elle a publiée sur sa page Instagram. C'est ainsi que les 15,9 millions d'abonnés qui la suivent ont découvert que la petite fête familiale s'était déroulée en toute simplicité dans leur cocon situé sur les hauteurs de Turin. Le footballeur portugais de 34 ans a rejoint l'Italie à l'été 2018 lorsqu'il s'est engagé avec la Juventus de Turin, après plusieurs années passées au Real Madrid, en Espagne.

Dans un ensemble en denim, composé d'un bustier qu'elle a souhaité mettre en avant, Georgina Rodriguez était également entourée de Cristiano Jr. (9 ans) et des jumeaux Eva et Mateo (2 ans et demi), les trois enfants de Cristiano nés par mères porteuses, et de sa fille Alana Martina (2 ans), fruit de son amour pour CR7.

Toutes les photos publiées s'accompagnent d'un message, dans lequel un mot a particulièrement attiré l'attention. "Très joyeux 26 ans pour moi. Je ne peux demander plus à la vie. Juste la santé pour que ma famille et moi continuions d'en profiter. Merci à tous pour vos messages, vos fleurs et tout votre amour. Et merci à mon mari de m'avoir offert le plus beau des cadeaux dans la vie, nos enfants. Je vous aime", a-t-elle écrit. Le terme "mari" est bien évidemment celui qui s'est démarqué. Georgina exprime également ouvertement qu'elle considère Cristiano Jr., Eva et Mateo comme ses propres enfants. Rien de bien surprenant puisque c'est elle qui s'occupe le plus d'eux.