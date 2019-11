Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : Stylés aux MTV Europe Music Awards

Cristiano Ronaldo est de retour en Espagne ! Non pas pour signer dans un nouveau club, mais à l'occasion d'une cérémonie de récompenses. Dimanche soir, le footballeur portugais a assisté aux MTV Europe Music Awards à Séville, accompagné de la sublime Georgina Rodriguez.

Après Bilbao au Pays basque, c'est en Andalousie que se sont déplacés les MTV Europe Music Awards ! L'édition 2019 de l'événement a eu lieu ce dimanche 3 novembre 2019 au FIBES Conference and Exhibition Centre, dans la ville de Séville. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez en étaient les spectateurs stars.

Avant le bal des lauréats et des remettants d'awards, les invités de la cérémonie se sont présentés sur le tapis rouge. "CR7" et sa future épouse mannequin y ont fait sensation. Le joueur de la Juventus Turin portait un costume rouge et des baskets Nike Shox blanches. Georgina Rodriguez, divine dans une robe Jacquemus bleue, collection printemps-été 2020, a attiré tous les regards.

Georgina a remis à la chanteuse Rosalia le prix de la Meilleure collaboration, pour sa chanson avec J. Balvin.