Cristiano Ronaldo, le mariage avec Georgina ? "Un jour, c'est sûr"

Cristiano Ronaldo pense avoir trouvé la femme de sa vie. Le footballeur star de 34 ans et Georgina Rodriguez sont en couple depuis 2016 et pensent désormais officialiser leur relation. C'est en tous cas ce qu'il a révélé lors de son interview avec le journaliste britannique Piers Morgan, dans Good Morning Britain (ITV).

"C'est une part de moi. Elle m'a tellement aidé. Bien sûr, je suis amoureux d'elle. On va se marier un jour, c'est sur. C'est également le rêve de ma mère", a déclaré l'attaquant star de la Juventus. "Donc un jour, pourquoi pas. C'est génial. C'est mon amie. Nous discutons. Je lui ai ouvert mon coeur et elle m'a ouvert le sien", a-t-il tendrement confié au cours de cette interview, lors de laquelle il évoque également le douloureux souvenir de son père décédé.

Une relation tout aussi merveilleuse pour Georgina Rodriguez. Quelques semaines avant l'interview de son compagnon, l'ancienne vendeuse de vêtements avait fait quelques confidences au Sun, le 26 août 2019. "Être la partenaire de quelqu'un d'aussi connu n'est pas simple, mais je ne changerais pour rien au monde. Ce que je ressens pour lui est plus fort que tout. Ensemble, nous sommes plus forts et il y a une admiration mutuelle. Mais séduire et rêver, c'est important", avait-elle confié au quotidien britannique.