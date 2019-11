Cristiano Ronaldo : Marié à Georgina Rodriguez depuis des mois ? Il répond

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis 2016. Le n°7 de l'équipe nationale du Portugal et de la Juventus Turin a bien l'intention de l'épouser. "C'est une part de moi. Elle m'a tellement aidé. Bien sûr, je suis amoureux d'elle. On va se marier un jour, c'est sûr. C'est également le rêve de ma mère", a-t-il confié au présentateur Piers Morgan, dans l'émission Good Morning Britain (diffusée sur ITV).

En attendant d'enfiler un superbe smoking pour le grand jour, Cristiano Ronaldo retrouvera le maillot rayé des Bianconeri, surnom de la Juve. Samedi 23 novembre après-midi, CR7 et ses partenaires affronteront l'Atalanta Bergame en championnat.