Coronavirus : Un acteur de Game of Thrones infecté du Covid-19

Les jours passent et la grave crise du Covid-19 s'accentue. De plus en plus d'acteurs sont touchés par la maladie, c'est aujourd'hui le cas de Kristofer Hivju, qui a été testé positif au coronavirus. L'acteur de 41 ans, qui incarnait le célèbre Tormund Giantsbane dans Game of Thrones, a fait état de sa situation sur les réseaux sociaux lundi 16 mars 2020. "Je vous embrasse depuis la Norvège ! Désolé de dire que, aujourd'hui, j'ai été testé positif au Covid-19, au coronavirus", a-t-il écrit sur Instagram.

Partageant une photo de lui et de son épouse, Gry Molvaer, l'acteur de 41 explique avoir pris toutes les bonnes mesures de distinction sociale. "Ma famille et moi sommes en quarantaine à la maison aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes en bonne santé, j'ai juste quelques symptômes de la grippe", a écrit Kristofer Hivju, qui encourage les autres à prendre toutes les précautions nécessaires pour endiguer la pandémie.

"Il y a des gens pour qui c'est plus dangereux de contracter le virus. Donc je vous demande d'être extrêmement rigoureux : lavez vous les mains, gardez 1,5 m de distance entre vous, isolez-vous : faites ce que vous pouvez pour stopper le virus. Gardez vos distances et restez en bonne santé !", a poursuivi l'acteur norvégien.

Kristofer Hivju rejoint la liste des célébrités infectées par le Covid-19, au même rang que Tom Hanks et son épouse Rita ou encore Idris Elba. D'après les derniers chiffres, il y aurait eu 996 cas confirmés de coronavirus en Norvège depuis le début de la pandémie.