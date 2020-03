Coronavirus : Blaise Matuidi testé positif, sa femme Isabelle s'exprime

Mon mari est un porteur sain

Dans la foulée, sa femme Isabelle - à qui il est marié depuis 2017 - s'est très rapidement exprimée dans une vidéo tournée en direct sur Instagram. "Il faut savoir que si nous n'avions pas fait le test, on ne l'aurait pas su, c'est pour ça que ce virus est encore plus dangereux", a déclaré Isabelle Matuidi, indiquant que son mari était porteur sain. "On reste enfermés strictement. Même pour faire les courses, on se les fait livrer, et lorsque je dois ouvrir la porte de chez moi, j'ai un masque et des gants. On suit scrupuleusement les règles", a-t-elle assuré, avec en fond sonore le bruit de ses enfants. Isabelle et Blaise Matuidi sont les parents de deux filles, Myliane et Naëlle, et un petit garçon, Eden.

Isabelle Matuidi a également révélé que lors de la réalisation de cette vidéo, son mari était au téléphone en train de rassurer ses proches. Quant à savoir si Cristiano Ronaldo est lui aussi contaminé, la femme de Blaise Matuidi ne détient aucune information à ce sujet. Le footballeur portugais est depuis plusieurs jours en quarantaine sur son île natale de Madère.

Quelques jours avant d'être testé positif au coronavirus, Blaise Matuidi avait publié un message de vigilance et de sensibilisation sur ses réseaux sociaux. "Dans cette période difficile pour nous tous, je voulais simplement vous inviter à bien suivre les recommandations officielles et à prendre grand soin de vous et des vos proches. Beaucoup de courage et un immense merci à toutes les infirmières, infirmiers et au corps médical, force à vous", avait-il notamment écrit. Le milieu de terrain était récemment venu à Paris, pour participer au premier goûter des étoiles organisé par son ami Mamadou Sakho, en faveur d'AMSAK donation.