Mamadou et Majda Sakho : Avec leurs adorables enfants pour un moment magique

Et Mamadou Sakho n'avait pas menti ! Ce n'est pas seul que le footballeur de Crystal Palace s'est rendu à son premier Goûter des étoiles, mais accompagné de sa sublime femme Majda, à qui il est marié depuis 2012. Le couple était entouré de ses adorables enfants : ses deux filles Aïda et Sienna, âgée de 7 et 4 ans, et le petit dernier, Tidane qui vient de fêter ses 2 ans.

Ancien joueur emblématique du PSG, dont il a longtemps été le capitaine, Mamadou Sakho a pu compter sur la présence d'actuels et anciens footballeurs de l'équipe parisienne. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Jérémy Ménez, l'ex-compagnon d'Émilie Nefnaf qui joue à présent au Paric FC, et Blaise Matuidi, coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, étaient tous présents. Le premier Goûter des étoiles a également attiré d'autres personnalités dont l'acteur Tomer Sisley venu en famille avec son épouse Sandra et leurs enfants respectifs. Les chanteurs Dadju et Olivio Ordonez (de Bigflo et Oli), ainsi que Sarah Lavoine sont également venus soutenir le projet de la famille Sakho. Tous ont été régalés par l'ancien candidat de Top Chef Xavier Pincemin, qui répond toujours présent pour les événements organisés par Mamadou et Majda Sakho. C'était déjà le cas en février 2019, lorsque Majda Sakho avait présenté la deuxième collection de sa marque MSKH lors de la Fashion Week de Paris.

Tous les fonds récoltés lors de ce premier Goûter des étoiles permettront de faire avancer encore un peu plus le projet de la construction de l'orphelinat au Sénégal. Il sera composé de trois pôles intégrés : un pôle d'éducation pour les enfants de 6 à 13 ans, un pôle de formation sportive pour les enfants de 13 à 18 ans et un pôle sportif destiné à former les joueurs qui sortiront de ce complexe éducatif. Un vaste projet détaillé sur le compte Instagram d'AMSAK fondation et sur le site officiel.