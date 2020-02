Emilie Nef Naf, rares confidences sur son ex Jérémy Ménez : "On s'est blessé"

Peu de temps après sa participation aux Anges de la télé-réalité 3, en 2011, Emilie Nef Naf a rencontré Jérémy Ménez. Et immédiatement, elle a su qu'il serait le père de ses enfants Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans). Leur idylle n'a pourtant pas duré. Après une première rupture en 2016, le joueur du Paris FC et l'ancienne candidate de télé-réalité s'étaient laissés une nouvelle chance peu de temps après. Nouvel échec !

Interrogée sur le sujet par Sam Zirah, Emilie Nef Naf a estimé qu'ils étaient allés trop vite. Après trois mois de relation par exemple, la belle brune de 32 ans qui a été révélée dans Secret Story 3 en 2009 est tombée enceinte. "On a eu du mal à se détacher. On a fait les choses très mal. C'est à dire que quand on s'est séparé, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis en couple avec quelqu'un très vite [elle avec le joueur de basket Bruno Cerella, lui avec une certaine Francesca, NDLR]. Au lieu de rattraper l'affaire, on s'est dit que ça n'allait plus et qu'on allait chacun faire la vie de son côté. On est trop fier, c'est parti en cacahuète. A partir de ce moment-là, c'était foutu. On s'est blessé et déçu mutuellement", a-t-elle poursuivi.

Après leur seconde rupture, Emilie Nef Naf a "douté pendant deux ans". Mais aujourd'hui, la star de Mamans et célèbres (TFX) est plus épanouie que jamais et n'a pas besoin d'un homme à ses côtés pour être heureuse. Interrogée par Purepeople en janvier dernier, la femme d'affaires nous avait expliqué : "J'ai vécu longtemps pour les mecs, j'ai accepté de vivre en Italie, au Mexique, à Bordeaux, Paris... tout ça pour suivre un homme et au final, quand c'est terminé et qu'on se retrouve toute seule... Disons que le problème, c'est que j'ai beaucoup souffert en amour, j'ai été trop déçue et j'ai fait trop de concessions."

Désormais, Emilie Nef Naf se concentre sur le bien-être de ses enfants : "Mes enfants et moi, nous sommes bien comme ça. Vous savez, j'ai été élevée seule par ma mère, je suis née de père inconnu et mon beau-père n'a pas été un bel exemple car il avait des problèmes avec l'alcool. La vie de famille avec le modèle, papa, maman, frères et soeurs, je ne connais pas." Elle compte donc bien offrir à ses enfants l'équilibre qu'elle n'a pas vraiment connu.