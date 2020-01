Émilie Nef Naf célibataire : "J'ai trop souffert, j'ai été trop déçue" (EXCLU)

Maman célibataire de 32 ans, Émilie Nef Naf a longtemps cru en l'amour mais semble aujourd'hui meurtrie par son passé amoureux. Souvent déçue par les hommes, la jolie brune a aujourd'hui trouvé son équilibre auprès de ses enfants. Elle s'est confiée à Purepeople.com.

De ses amours avec le footballeur Jérémy Ménez sont nés de beaux enfants : Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans). Et c'est avec eux qu'Émilie Nef Naf, ex-gagnante de Secret Story il y a dix ans, vit aujourd'hui à Lille. Maman épanouie et femme d'affaires (elle est à la tête d'une société de compléments alimentaires), la jolie brune ne semble plus vraiment prête à faire de la place à un homme dans sa vie. Celle qui a accepté de montrer son quotidien dans l'émission Mamans & Célèbres, diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX nous explique : "J'ai vécu longtemps pour les mecs, j'ai accepté de vivre en Italie, au Mexique, à Bordeaux, Paris... tout ça pour suivre un homme et au final, quand c'est terminé et qu'on se retrouve toute seule... Disons que le problème, c'est que j'ai beaucoup souffert en amour, j'ai été trop déçue et j'ai fait trop de concessions." Voilà pourquoi Émilie Nef Naf dit ne plus se sentir prêt à revivre une histoire d'amour.

Un peu fataliste, la jeune maman sait qu'aujourd'hui, le plus important est le bien-être de ses enfants. Et elle qui n'a pas connu une vie familiale traditionnelle a trouvé son équilibre auprès d'eux. "Mes enfants et moi, nous sommes bien comme ça. Vous savez, j'ai été élevée seule par ma mère, je suis née de père inconnu et mon beau-père n'a pas été un bel exemple car il avait des problèmes avec l'alcool. La vie de famille avec le modèle, papa, maman, frères et soeurs, je ne connais pas", conclut-elle.

Après sa relation avec Jérémy Ménez, Émilie Nef Naf a eu une relation avec Bruno Cerella, joueur de basket-ball au Reyer Venezia Mestre, club basé dans la ville de Venise. Plus récemment, elle est sortie avec Nobel Boungou-Colo, joueur de basket-ball. Il évoluait récemment en tant que pigiste médical dans l'équipe de Levallois-Perret avant de rejoindre le club Joventut Badalona en Espagne.