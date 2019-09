Emilie Nef Naf : Déjà célibataire et séparée de Nobel Boungou-Colo ?

Émilie Nef Naf est de nouveau célibataire ! Alors qu'on la croyait en couple avec Nobel Boungou-Colo, un basketteur franco-congolais, la gagnante de Secret Story (2009) a coupé court aux rumeurs le 19 septembre 2019. Ayant proposé à ses followers de lui poser des questions (plus ou moins privées), beaucoup se sont évidemment empressés de lui demander où en était sa vie sentimentale. Et lorsque l'un d'entre eux lui demande : "C'est pour quand le troisième bébé ?", la maman de Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans) répond du tac au tac : "Il me faudrait déjà trouver un papa..."

Quelques instants plus tard, l'un de ses fans lui demande : "Célibataire ?" L'ex du footballeur Jérémy Ménez réplique alors un grand : "Yeeesss." Comme si ce n'était pas assez clair, l'ancienne candidate des Anges précise bien qu'elle est "célibataire" à une énième question sur sa vie amoureuse. Célibataire oui, mais heureuse avant tout ! Bien dans sa peau et bombesque, Émilie s'affiche plus épanouie que jamais dans ses derniers posts Instagram.