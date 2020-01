Emilie Nef Naf, maman célibataire : "Je fais tout pour m'en sortir" (EXCLU)

Depuis sa victoire dans Secret Story il y a dix ans, Emilie Nef Nef est devenue une business woman, une maman de deux enfants nés de son amour passé avec le footballeur Jérémy Ménez : Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans). Maman célibataire, elle a accepté d'ouvrir les portes de son quotidien pour l'émission Mamans & Célèbres, diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX. A cette occasion, elle s'est livrée comme jamais lors de son entretient avec Purepeople.com.

Que souhaitez-vous montrer via ce programme ?

Je veux montrer un peu la vie que nous vivons avec mes enfants, telle qu'elle est et ne pas le faire comme dans une télé-réalité où tout est formaté. Là, c'est vraiment notre vie. On verra par exemple que je ne suis pas juste une fille rigolote et que quand je suis avec mes enfants je suis un peu plus stressée. J'ai peur qu'il leur arrive toujours quelque chose du coup je suis toujours sur le qui-vive et c'est cette partie-là de moi qu'on ne connaît pas. On va me découvrir comme une maman protectrice.

Vous êtes une des premières candidates de télé-réalité à devenir maman, aujourd'hui elles sont nombreuses à avoir un enfant, est-ce une sorte de mode ?

Je ne pense pas. Je pense que c'est plus une question de temps qui passe. Personnellement, j'avais envie à 24 ans de devenir maman car quand on est jetée dans le monde de la télé-réalité assez tôt, moi j'avais 21 ans, on vit beaucoup de choses très vite et on a envie rapidement de créer son cocon. A 24 ans j'avais fait pas mal de choses j'avais voyagé, gagné pas mal d'argent, ouvert deux boutiques et j'avais envie du coup de me poser.

Comment vos enfants ont-ils vécu ce tournage ?

Je leur ai expliqué ce qui allait se passer et je leur ai dit que si quelque chose les dérangeait il fallait le dire. D'ailleurs, c'est arrivé que certaines choses les gênent. Le fait d'avoir un caméraman à la maison dès le matin c'est un peu spécial par exemple. Et puis il y a eu un moment où on devait faire une chose pour une séquence et Menzo n'a pas voulu, il ne l'a donc pas fait. Que ce soit pour les réseaux sociaux ou la télé je ne force jamais mes enfants.

Vos enfants ont-ils conscience de votre notoriété ?

Oui. Surtout que par exemple des jeunes qui ont mon âge vont leu dire : "J'ai vu ta maman dans tel truc.." Je n'aime pas trop ça car je veux les protéger. Je n'aime pas trop non plus qu'on me dérange quand je suis avec eux. Surtout que ça fait perdre de l'attention. Quand tu es à l'aéroport et que tu fais des photos on ne sait jamais ce qui peut se passer, ton enfant il peut en profiter pour aller je ne sais où.

Comment vivez-vous le fait d'éduquer seule vos enfants et d'être une maman solo à 32 ans ?

Leur papa m'aide financièrement, après, l'éducation c'est moi qui la fait. Quand j'ai eu mes enfants je ne pensais pas qu'il y aurait une séparation, ils étaient voulus. Je vais pas me plaindre et oui ce n'est pas toujours facile mais je fais tout pour m'en sortir. Je n'attends pas après leur père pour pouvoir leur faire plaisir. Je fais un max pour qu'ils soient heureux et moi aussi en tant que femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vis à Lille près de ma famille.

Vous avez votre société de compléments alimentaires depuis deux ans, quels sont vos projets ?

J'ai plein d'idées mais je n'ai pas forcément le temps de tout développer. Ma gamme de compléments alimentaires s'installe dans plusieurs salons de beauté même au Maroc, en Belgique et bientôt en Algérie. Ça fait déjà beaucoup à gérer. Je vais continuer de développer ma marque et d'en prendre soin. Je préfère prendre le temps de bien faire les choses.

