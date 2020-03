Olga Kurylenko : "Complètement guérie" du coronavirus, elle raconte

Même les stars n'échappent pas à la pandémie de coronavirus. Parmi les personnalités contaminées, on comptait Olga Kurylenko, qui révélait être malade du virus le 18 mars dernier. Confinée, la James Bond girl donne régulièrement des nouvelles de son état de santé. Dimanche 22 mars 2020, elle a annoncé être totalement guérie.

Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle avec un masque, tenant son fils sur les genoux. "Joyeuse fête des Mères ! PS : Je suis complètement guérie ! Pour récapituler : pendant une semaine, je me sentais assez mal et je restais surtout au lit, à dormir, avec de fortes fièvres et un vilain de tête. La seconde semaine, la fièvre était partie, mais j'avais toujours une toux légère et beaucoup de fatigue", décrit Olga Kurylenko, aujourd'hui en pleine santé.

"À la fin de la semaine, je me sentais tellement mieux. La toux était presque partie, même si je toussais le matin, mais cela disparaissait à la fin de la journée ! Je vais bien ! Et maintenant j'apprécie juste cette période pour penser à plein de choses et passer du temps avec mon fils", poursuit l'actrice de 40 ans. Une très bonne nouvelle, quelques jours seulement après l'annonce de la guérison de Tom Hanks.