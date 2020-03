Coronavirus : Roger et Mirka Federer piochent dans leur fortune personnelle

Dans la lutte contre le coronavirus, toutes les initiatives sont les bienvenues, qu'elles aient lieu sur le terrain (notamment grâce à l'incroyable travail des personnels soignants applaudis tous les soirs à 20h en France) ou par le biais de dons.

Lorsque la pandémie a pris une très grande ampleur, plusieurs personnalités se sont rapidement mobilisées, à l'instar de Blake Lively et son mari Ryan Reynolds qui ont donné 1 million de dollars, tandis que Rihanna en a tout aussi généreusement donné cinq, via sa Clara Lionel Foundation.

Mercredi 25 mars 2020, Roger Federer et sa femme Mirka ont annoncé qu'ils contribuaient à l'effort général en Suisse, d'où est originaire le tennisman de 38 ans. "Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire don d'un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées en Suisse, ont-ils fait savoir sur la page Instagram de Roger, en précisant bien "personnellement". Ce qui semble donc bien indiquer que le sportif et son épouse vont puiser dans leur fortune propre estimée à plusieurs millions d'euros pour venir en aide à leurs compatriotes. Notre contribution n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise ! Restez en bonne santé !", ont ajouté les parents de Charlene et Mila Rose (10 ans et demi) et, Leo et Lenny (5 ans et demi).