Liza Monet en deuil : son papa, créateur du soukous, est mort du coronavirus

La vie ne sera plus jamais la même. Liza Monet, qui a toujours affronté les épreuves avec beaucoup de force et de détachement, se relève difficilement de la plus récente, certainement la plus dure d'entre toutes. Sur les réseaux sociaux, la rappeuse a effectivement révélé qu'elle était en deuil en pleine pandémie du Covid-19. "Mon papa est mort ce matin du coronavirus, explique-t-elle sobrement le 19 mars 2020. Merci d'honorer sa mémoire. C'est une grande légende du Soukous que le peuple congolais perd aujourd'hui. Je suis inconsolable et effondrée. Mon papa que j'aime tant... Aurlus Mabélé..."

Le talent est de famille et Alexandra – de son vrai nom – en avait hérité. Dans un tout autre genre. Né à Brazzaville en République du Congo, le père de Liza Monet était un monstre sacré de la scène musicale africaine. Fondateur des groupes Les Ndimbola Lokole puis Loketo, il a exporté à travers le monde le soukous, mouvement musical dont il est le fondateur. En transportant les foules, Aurlus Mabélé a vendu plus de 10 millions de disques. On se souviendra de ses tubes Waka waka, Embargo, Zebola, certainement en dansant à leur rythme. Ses trente ans de carrière ont marqué tout le continent, si ce n'est le monde entier.