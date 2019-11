Liza Monet : Qui est Alexandra, la femme cachée derrière la rappeuse ?

Voilà déjà sept ans que Liza Monet déferle son flow bestial et ses paroles crues sur les ondes. Ce que certains jugent comme étant de la vulgarité, elle en a fait une marque de fabrique tout en travaillant dur pour que son rap progresse. Sa revanche à elle ? Un nouveau titre énergique, qu'elle a sorti le 18 octobre 2019, et qui vient faire suite au son qu'elle avait dévoilé en 2012, au tout début de sa carrière : My Best Plan, sa première chanson et ses six millions de vues sur Youtube.

Ce n'est pas parce qu'elle évoque avec une précision perturbante ce qui se passe sous sa couette que Liza Monet n'a pas de coeur. Bien au contraire. C'est un chagrin d'amour qui l'a initialement poussée à prendre sa plume."C'était une histoire avec un mec que j'aimais beaucoup, explique-t-elle à Purepeople. On n'est jamais sorti ensemble. Mais je voulais lui exprimer que je l'aimais avec une musique". Objet de fantasme, la jeune Alexandra qui se cache derrière cette verve érotique est pourtant plus fragile qu'elle ne le laisse deviner.

Je ne voyais personne, j'étais dans mon monde

Son physique ravageur, son passé dans l'industrie pour adultes, Liza Monet l'assume comme une femme moderne. Le célèbre papillon qui orne sa poitrine dévoile en revanche quelques fêlures. "Quand j'étais jeune, j'étais très renfermée sur moi-même, j'avais une chrysalide autour de moi, poursuit-elle. Je ne voyais personne, j'étais dans mon monde, dans ma bulle. Quand j'ai atteint l'âge adulte, je me suis découvert une sexualité, une féminité. C'est ce qui fait que le papillon me ressemble beaucoup".