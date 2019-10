Liza Monet : Envie de suicide, avortement, elle révèle un terrible passé

Son "Best Plan" est de retour !

On a beaucoup accusé son phrasé très cru, parfois jugé "vulgaire". Si vous traduisez les paroles de Nicki Minaj, internationalement reconnue comme une rappeuse respectable, vous n'aurez ni plus ni moins que des tirades bien pires que celles que l'on a reprochées à Liza Monet. En France, Alkapote, Damso ou encore Lorenzo n'ont jamais non plus connu un tel procès. Et puisqu'elle n'a que faire des critiques qui s'abattent sur elle, la jolie chanteuse est sur le point de retitiller la pudeur d'autrui : le 18 octobre 2019, elle a dévoilé son nouveau titre qui n'est autre que la suite de celui qui l'a fait connaître il y a sept ans : My Best Plan 2. Son conte de fées, elle en a elle-même dessiné les contours...

Yohann Turi