Albert de Monaco positif au Covid-19 : comment vont Charlene et les jumeaux ?

Peu de temps après l'annonce de sa contamination, Albert de Monaco s'est exprimé auprès de Monaco-Matin. Le frère de Stéphanie et Caroline de Monaco a indiqué qu'il avait choisi un dépistage anonyme (réalisé dans la matinée du lundi 16 mars au Centre hospitalier Princesse Grace), afin d'être traité comme n'importe quel autre patient. Il a de nouveau rassuré sur son état de santé, indiquant avoir des symptômes s'apparentant à ceux de la grippe : "J'ai les petits symptômes habituels. C'est un genre de pré-état grippal, mais qui n'est pas vraiment une grosse grippe. Je tousse un peu, mais ce n'est vraiment pas important par rapport à ce qu'on peut avoir si on a une infection aux bronches. Ce sont des symptômes tout à fait gérables pour l'instant et j'espère que ça n'évoluera pas." Atteint d'une pneumonie en 2018, le prince Albert a su qu'il ne fallait pas tarder à se faire diagnostiquer pour connaître le verdict et agir en conséquence si besoin.

Alors qu'il a fêté ses 62 ans le 14 mars dernier, Albert de Monaco a bien évidemment pris soin de prévenir tous ceux qui étaient avec lui pour souffler cette nouvelle bougie. "Il y avait très peu de personnes à mon anniversaire, c'était très réduit, je les ai toutes contactées moi-même", a-t-il assuré à Monaco-Matin.

Dans cet entretien exclusif, il a rassuré sur l'état de santé de son épouse la prince Charlene et celui de leurs enfants, qu'il n'a pas vus depuis plusieurs jours du fait de son confinement. Il a confirmé qu'ils se portaient tous bien. "Ils n'étaient pas tout le temps avec moi non plus. D'abord les enfants avaient aussi des espèces de petites gastros typiquement enfantines, donc je les voyais déjà un peu de loin pour ne pas avoir la même chose. Je n'ai pas vu mon épouse et mes enfants depuis dimanche matin", a-t-il expliqué. Encore quelques jours de séparation le temps que le prince Albert guérisse du coronavirus et toute la famille pourra enfin se retrouver.