Coronavirus : Harvey Weinstein contaminé, il a contracté le virus en prison

Harvey Weinstein vit un mois de mars 2020 dramatique. Mercredi 11 mars, il a été condamné à vingt-trois ans de prison pour agression sexuelle et viol, deux crimes dont il a été reconnu coupable le 24 février dernier. La femme qui accusait Harvey Weinstein était présente au tribunal pour écouter la sentence. Six autres victimes du producteur de cinéma ont également assisté à la séance, dont une actrice ayant témoigné contre lui, l'accusant de s'être masturbé devant elle, avant de l'agresser sexuellement. Anabella Sciorra, actrice de la série Les Sopranos et témoin clé dans le procès, s'était également déplacée.