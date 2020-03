Harvey Weinstein : Condamné à une lourde peine de 23 ans de prison

La sentence est enfin tombée : Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison, ce mercredi 11 mars 2020. En février dernier, le producteur américain avait été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Il risquait alors vingt-neuf années d'emprisonnement. Le juge James Burke, en charge de l'affaire, a prononcé cette lourde peine au tribunal de Manhattan. "Ceci est votre première condamnation, mais pas votre première agression", a-t-il déclaré.

La femme qui accusait Harvey Weinstein était présente. Il a été établi qu'il lui avait fait subir une fellation forcée et au moins un viol. Six autres victimes du producteur américain étaient présentes dans la salle, dont une actrice ayant témoigné contre lui, l'accusant de s'être masturbé devant elle, avant de l'agresser sexuellement. Anabella Sciorra, actrice des Sopranos qui a été une témoin clé dans le procès d'Harvey Weinstein, était également présente.

"Il a détruit une partie de moi"

Mimi Haleyi et Jessica Mann , dont l'agression a mené à la condamnation d'Harvey Weinstein, se sont adressées au juge avant qu'il annonce sa décision."L'incident avec Harvey Weinstein a changé le cours de ma vie. Il a détruit une partie de moi", a expliqué Mimi Haleyi, qui a dû s'interrompre, en pleurs, avant de reprendre. "J'espère que la peine sera suffisamment longue pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, à moi et à d'autres, et qu'il se repente vraiment", a conclu l'ancienne assistante de production, agressée sexuellement par le producteur en 2006.

Cette lourde peine, à six ans de la peine maximale fixée à 29 ans, a été prononcée malgré la santé "fragile" d'Harvey Weinstein. Il était apparu plusieurs fois avec un déambulateur pour ses audiences, et sa défense reposait majoritairement sur son état de santé. Alors que ses avocats demandaient une peine minimale de 5 ans d'emprisonnement, l'accusation, elle, avait réclamé la peine maximale. "Compte tenu de son âge [67 ans, NDLR], toute peine supérieure au minimum légal équivaudrait à une condamnation à perpétuité", avait notamment déclaré la défense. Elle avait mentionné aussi ses deux jeunes enfants, de 6 et 9 ans. "Il se pourrait que je ne revoie jamais mes enfants", a dit mercredi Harvey Weinstein, qui s'exprimait pour la première fois depuis le début du procès.

Officiellement, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle au premier degré (sous la contrainte) et de viol au troisième degré. Notons toutefois que les chefs d'accusation considérés comme les plus graves, celles d'agressions sexuelles prédatrices et de viol au premier degré, n'ont pas été retenus. L'équipe d'Harvey Weinstein a annoncé sa volonté de faire appel de cette décision au moment du verdict.