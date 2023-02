Harvey Weinstein : L'ex-producteur d'Hollywood condamné à 16 ans de prison pour viol

Harvey Weinstein, ex-producteur et star d'Hollywood, a été condamné ce jeudi 23 février à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles en 2013 d'une mannequin européenne dans un hôtel de Beverly Hills., et de deux agressions. L'ancien "génie" du cinéma de 70 ans avait été reconnu coupable, en décembre, d'un viol et de deux agressions sexuelles. Il encourait jusqu'à 18 ans de prison supplémentaires pour ces crimes, mais a donc finalement écopé de 16 ans de prison.

Cette affaire concernait quatre femmes, dont Jennifer Siebel-Newsom, l'épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Elles ont accusé, pendant quatre semaines d'audiences, le producteur de les avoir contraintes à des relations sexuelles dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013. Et après deux semaines de délibérations, alors que la défense a assuré qu'il s'agissait de relations consenties et qu'il y avait un manque de preuves matérielles, les jurés l'ont donc reconnu coupable pour l'une des plaignantes. Ils l'ont acquitté au sujet d'une autre et se sont divisés pour les deux dernières, dont Siebel-Newson.

Déjà condamné pour une ancienne peine

A noter qu'il purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires et dont il a fait appel. Il a également fait appel pour sa condamnation jeudi à Los Angeles. Comme le rappelle Le Parisien, il était "tombé de son piédestal après des enquêtes de presse en 2017 qui l'ont accusé de se conduire en 'prédateur' sexuel".

Ces révélations étaient notamment à l'origine du mouvement #MeToo, qui visait à libérer la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Près de 90 femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols. Mais pour plusieurs de ces affaires, le délai de prescription a été dépassé, certaines d'entre elles remontant jusqu'à 1977.