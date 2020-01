6ix9ine, balance du rap game : Sa sécurité le lâche, il reste en prison

"They do anything for clout", rappait Offset. Il faut croire que 6ix9ine ne connaît que trop bien ce principe, qui lui a joué des tours. Devenu la balance officielle du rap game, le rappeur américain avait accepté un plea deal, un accord avec la justice pour une peine réduite en échange d'informations. C'est là qu'il avait balancé tout un tas de membres de son gang, les Nine Trey Bloods, échappant ainsi à 47 années de prison.

Inculpé pour des dizaines de chefs d'accusation, de "possession d'armes à feu", à "conspiration" en passant par "trafic de narcotiques", Tekashi 6ix9ine avait préféré dire qu'il avait juste fait "semblant" pour le clip de Gummo, la street cred et, on y revient, le clout. En décembre dernier, il avait été condamné à 2 ans de prison ferme. L'interprète d'Aulos Reloaded devrait ainsi être libre en novembre 2020.

6ix9ine restera en prison

Seulement voilà. Dénoncer des membres de gangs aussi influents que les Trey Bloods, c'est plutôt lourd de conséquences. Estimant – à juste titre – être en danger en prison, 6ix9ine avait demandé à purger les derniers mois restants à son domicile. Mardi 21 janvier 2020, un juge a refusé sa demande, estimant qu'il était "nécessaire" que le rappeur reste derrière les barreaux pour qu'il "réfléchisse à l'importance é de ses crimes". Le juge Paul Engelmayer a ajouté que la demande du rappeur, si elle avait été acceptée, "aurait éliminé la gravité de la peine de prison, tout en lui accordant une forme plus confortable de confinement". L'avocat de 6ix9ine a assuré vouloir faire appel de cette décision.

Lâché par sa sécurité

Cette décision intervient après que 6ix9ine a refusé de prendre part à un programme de protection des témoins offert par la justice américaine, préférant faire appel à une sécurité privée. Ses anciens collaborateurs ont cependant refusé de travailler de nouveau avec lui (et on les comprend).

Pour rappel, Daniel Hernandez – de son vrai nom – avait prétendu s'être fait kidnapper et racketter par certains membres du gang, ce qui n'a jamais été avéré. Celui qui s'affichait sans cesse avec les Trey Bloods sur les réseaux sociaux avait pu se servir de ces images pour dénoncer les siens. Sa coopération avec les autorités avait permis l'arrestation de deux de ses proches : Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah Mack. Depuis son plea deal, une protection renforcée et à durée indéterminée avait été déployée aux domiciles de ses proches et de sa famille. Tekashi 6ix9ine avait également été condamné à 5 ans de mise à l'épreuve, 300 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 35 000 dollars.

Oriane Alcarini