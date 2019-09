6ix9ine : Son kidnapping, ses embrouilles... le rappeur déballe tout au tribunal

Les yeux de la planète Rap sont rivés sur le tribunal Thurgood Marshall de Manhattan, à New York. C'est là que se déroule le procès de 6ix9ine, mis en examen pour racket, détention d'armes et de drogue. L'accusé est déjà revenu sur plusieurs incidents, dont son kidnapping, une attaque armée commanditée sur Chiek Keef et son embrouille avec Trippie Redd.

Le procès de 6ix9ine a commencé ce mardi 17 septembre 2019. Interrogé par le procureur Michael Longyear, le rappeur de 23 ans a retracé plusieurs incidents, dont son kidnapping, commis en juillet 2018 par un membre de son propre entourage, Anthony Ellison, dit "Harv", et un complice surnommé "Sha". 6ix9ine révèle : "Je supplie Harv. Je lui dis 'Tire pas. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné de l'argent'. Je lui ai dit que j'en avais marre de me faire racketter." L'artiste partageait ses revenus avec le gang Nine Trey Gangsta Bloods. Son ancien manager Kifano Jordan (dit "Shotti"), également membre de l'organisation et mis en examen, lui avait expliqué que cet argent finançait le fonctionnement du gang, l'achat d'armes à feu et aidait ses membres en liberté et détenus.

Au cours des deux premiers jours de procès, 6ix9ine a également évoqué son embrouille avec d'autres rappeurs, dont Trippie Redd, qu'il a identifié comme un membre de la section Five Nine Brims des Bloods, et Chief Keef. 6ix9ine révèle qu'en novembre 2017, il a pris part à une agression sur Trippie Redd en le suivant à son hôtel, à New York, à l'issue du tournage d'un clip. Au cours de l'altercation, Trippie a reçu un coup de poing au visage de la part d'Anthony Ellison.

Concernant Chief Keef, 6ix9ine a avoué avoir commandité une attaque à main armée sur le rappeur de Chicago. 6ix9ine a payé un homme 20 000 dollars pour tirer sur Chief Keef. Il a finalement réduit son paiement de moitié en apprenant que l'homme de main n'avait tiré qu'un seul coup de feu et avait manqué sa cible.

Un nouveau mugshot et un croquis de 6ix9ine à la barre ont été publiés.