6ix9ine bientôt libre ? Pourquoi il va sans doute échapper à 47 ans de prison

Le snitch du rap game, Tekashi 6ix9ine pourrait bien bénéficier d'une indulgence exceptionnelle pour son procès, où il risquait 47 années de prison. Comme le rapporte TMZ.com le 4 décembre 2019 les procureurs ont officiellement demandé au juge en charge de l'affaire d'être "clément" avec l'interprète de Aulos Reloaded.

Dans les documents officiels obtenus par TMZ.com, l'avocat général du district sud de New York explique en quoi 6ix9ine mérite une peine réduite. Il est expliqué que le témoignage du rappeur- où il a balancé une bonne partie des Trey Bloods, son ancien gang- était "incroyablement significatif et extrêmement efficace", puisqu'il a permis l'arrestation et la condamnation de deux membres du gang.

Son témoignage met sa famille en danger

Les procureurs ont également estimé que Tekashi 6ix9ine méritait une peine allégée à cause de son témoignage public, qui a "mis une cible sur son dos et mis en danger sa famille". "On ne peut pas douter une seconde du fait que la vie de l'accusé ne sera jamais la même, du fait de sa coopération à l'affaire", est-il mentionné. Il est ajouté que la famille de l'artiste aura besoin "d'une extrême précaution" à chaque instant pour éviter une tentative de revanche.

La justice américaine dit que 6ix9ine a pu dénoncer les siens grâce aux photos qu'il a prise avec eux sur les réseaux sociaux, ce qui a ajouté du contexte aux actions criminelles du gang. Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah Mack ont assuré que la participation de Tekashi 69 était un hoax créé uniquement pour promouvoir la musique du rappeur.

Pour rappel, Tekashi 6ix9ine avait accepté un plea deal, un accord avec la justice américaine pour une peine réduite contre un témoignage permettant d'inculper d'autres membres du groupe. En faisant cela, il avait plaidé automatiquement coupable pour, entre autre, "racket", "possession d'armes à feu", "conspiration" ou encore "trafic de narcotiques." 6ix9ine témoignait ainsi en tant que témoin. S'il n'avait pas dénoncé les siens, il aurait risqué 47 années de prison.

Le juge devrait rendre prochainement son jugement, normalement allégé par son témoignage. Depuis qu'il est devenu la pookie du siècle, 6ix9ine est devenu la risée des réseaux sociaux, lui qui a été clashé par Snoop Dogg ou Cardi B. Même s'il a déjà émis l'idée de revenir dans le rap, tous disent son avenir dans la musique impossible, street cred oblige.