6ix9ine : Libre d'ici un an après avoir dénoncé les membres de son gang

La balance officielle du rap game, Tekashi 6ix9ine, devrait être libérée d'ici un an. Ayant accepté un plea deal, un accord avec la justice pour une peine réduite en échange d'informations, le rappeur a délibérément accepté de dénoncer tout un tas de membres de son gang, les Trey Bloods. Alors qu'il encourait 47 années de prison pour, entre autres, "racket", "possession d'armes à feu", "conspiration" ou encore "trafic de narcotiques", 6ix9ine avait préféré dire qu'il ne faisait pas partie du gang, mais qu'il avait juste fait "semblant" pour le clip de Gummo, la popularité, la street cred et surtout, le clout (pour "peser").

Libre fin 2020

Daniel Hernandez - de son vrai nom- à 2 ans de prison ferme, le 18 décembre 2019. Sachant qu'il a déjà été emprisonné 13 mois en attente de son procès, l'interprète de Aulos Reloaded devrait être libre en novembre 2020. À sa sortie, 6ix9ine devra se plier à 5 ans de mise à l'épreuve, faire 300 heures de travaux d'intérêt général et régler une amende de 35 000 dollars. S'il a prétendu s'être fait kidnapper et racketter par certains membres du groupe, ce qui n'a jamais été avéré, 6ix9ine s'est assuré une peine de prison plutôt clémente au regard des chefs d'accusation retenus contre lui.

"Amusé" par sa réputation de pookie

TMZ.com , qui a pu assister à ce grand procès, a décrit un Tekashi 6ix9ine silencieux et calme, qui n'a pas bougé lorsque la sentence a été prononcée. "Votre comportement est trop violent et égoïste pour vous libérer aujourd'hui", a déclaré le juge, qui a toutefois salué le courage dont il a pu faire preuve en dénonçant les siens . L'avocat du condamné, Me Engelmayer, a dit que son client était "amusé" par ce qui peut se dire sur lui sur les réseaux sociaux : autrement dit, tous les mèmes disant qu'il est le plus gros snitch que la Terre ait connue.

Lors du procès, plusieurs victimes du gang sont venues témoigner. 6ix9ine a proposé à une femme blessée au pied dans une fusillade de lui payer ses frais médicaux. Il aurait même lu une lettre devant l'assemblée, parlant de l'abandon de son père lorsqu'il était au collège et du fait qu'il n'était pas une mauvaise personne.

Pour rappel, 6ix9ine avait pu dénoncer les siens grâce à ses clips et photos postées sur les réseaux sociaux, accablantes preuves des actions criminelles du gang. La coopération du rappeur a permis l'arrestation et l'emprisonnement de deux membres des Trey Bloods, Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah Mack. Une protection renforcée et indéterminée envers 6ix9ine et sa famille est déjà en place.