Cardi B : Quasiment nue et masquée à la Fashion Week avec Offset

Bravant le froid hivernal et la bruine parisienne, c'est en fine combinaison transparente, pas plus épaisse qu'un collant, que Cardi B est apparue dans les rues de la capitale française, jeudi 16 janvier 2020. La rappeuse américaine se rendait au restaurant italien Cesar, sur les Champs-Élysée, avec son mari Offset, en marge de la Fashion Week de Paris. Cagoule, manteau de fourrure noire et talons aiguilles : l'interprète de Clout est restée fidèle à elle-même.

On doit cette audacieuse combinaison transparente à la créatrice new-yorkaise Adrienne Landau, connue pour ses larges manteaux de fourrure. Les sous-vêtements, eux, viennent de chez Mah-Jing Wong. La cagoule que portait Cardi B, ornée de pierres noires, a été créée spécialement par Couture Mask.

Plus tôt dans la journée, Cardi B s'est rendue au défilé présenté par son mari Offset, de la jeune marque américaine LAUNDERED WORKS CORP et de sa collection automne-hiver 2020 baptisée The Road to the New Luxury. Le rappeur des Migos a signé ici une belle collaboration, de quoi faire la fierté de son épouse. "Bravo bébé pour ta collection géniale avec Chaz Jordan [directeur artistique de la marque, NDLR–. Je suis si fière de toi ! Pour avoir filmé deux défilés, enregistré et travaillé sur tellement d'autres choses. La b*te est meilleure quand elle vient d'un homme qui travaille dur. Je t'aime", a-t-elle si tendrement écrit sur Instagram.