Cardi B : Défilé masqué au pied de la Tour Eiffel, la rappeuse méconnaissable

Par amour pour la mode, Cardi B prend tous les risques ! Samedi 28 septembre 2019, elle s'est rendue au Champ de Mars, le visage masqué et vêtu d'un look floral. La rappeuse a quand même averti son entourage : "Assurez-vous que je ne me fais pas renverser par une voiture..."

"Assurez-vous que je ne me fais pas renverser par une voiture, parce que [je] ne vois rien", demande la star du film Queens à son entourage, dans une vidéo publiée sur Instagram. Par amour pour la mode, Cardi prend tous les risques ! Ce dimanche 29 septembre 2019, Cardi B a été photographiée à sa sortie de l'hôtel le très chic Mandarin Oriental ; le même que celui de l'actrice Eva Longoria, elle aussi présente pour la Fashion Week parisienne. Elle se rendait au défilé Thom Browne, cette fois toute de gris vêtue.

