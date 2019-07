Cardi B : Bijoux, gâteaux... L'addition indécente de l'anniversaire de sa fille

Cardi B ne compte pas quand il s'agit de faire plaisir à sa fille, Kulture. En juillet 2018, l'artiste et son homme, Offset, accueillaient cette adorable petite fille. Il y a quelques jours, elle fêtait donc son premier anniversaire. Un grand événement que ses parents ont voulu célébrer comme il se doit. Pour l'occasion, ils avaient organisé une grande fête avec plusieurs pièces montées, un âne, des dizaines et des dizaines de gâteaux, mais surtout : un bling-bling pour bébé.

TMZ.com nous apprend que Cardi B et Offset avaient privatisé "un grand lieu" situé à New York. Le thème de la soirée était "l'anniversaire merveilleux" et, selon leurs informations, le couple de rappeurs aurait déboursé plus de 400 000 dollars pour l'événement. Peu de personnalités étaient invitées à cette fête d'anniversaire, mais plusieurs amis et la famille des artistes étaient présents.

La petite Kulture a eu le droit à un cadeau exceptionnel : son premier bling, ces grosses chaînes en diamants et pierres précieuses portées par ses parents. Sur sa chaîne, les personnages de la série Netflix pour enfants Word Party sont entourés de diamants. Toujours selon TMZ.com, le bijou aurait coûté 100 000 dollars à lui tout seul.