Eva Longoria : Sexy en cuissardes pour une sortie avec Santiago au restaurant

Qu'importe le temps maussade, l'actrice américaine Eva Longoria compte bien profiter à fond de Paris. La star a posé ses valises dans la capitale le temps d'une escapade à la fois professionnelle et personnelle. Mardi 24 septembre, elle a fait sensation à la sortie de son hôtel !

L'actrice et productrice de 44 ans a été repérée quittant le chic établissement cinq étoiles Mandarin Oriental, dans le 1er arrondissement, pour aller dîner au non moins fancy restaurant Costes, quelques mètres plus loin. Eva Longoria est apparue dans un look total black : cuissardes très sexy, pantalon noir et veste à manches bouffantes. L'ancienne interprète de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives avait également opté pour un joli smokey eyes. Le sourire aux lèvres, elle tenait son fils Santiago (1 an), sur la hanche.

Eva Longoria est à Paris à l'occasion du prochain défilé organisé par le géant français des cosmétiques, L'Oréal. La star, égérie de la marque depuis plus d'une décennie, doit participer à l'événement qui se tiendra le 28 septembre prochain dès 18h à la Monnaie de Paris. Un nouveau lieu après les Champs-Élysées et la Seine les deux années précédentes. Ce défilé, en pleine Fashion Week, sera aussi marqué par la présence de Camila Cabello, Amber Heard, Caroline Receveur, Doutzen Kroes, Andie MacDowell, Helen Mirren...

Eva Longoria, qui a récemment envoyé un petit tacle à son ex-mari Tony Parker alors qu'elle faisait la promotion de Dora et la Cité perdue, a d'ores et déjà annoncé le futur événement médiatique auquel elle est attendue. En effet, la star participera les 24 et 25 octobre au Wrap's Power Women Summit, à Los Angeles.