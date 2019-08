Eva Longoria : Trop fière, elle dévoile les premiers pas de Santiago

Une fière maman ! Sur son compte Instagram suivi par 7 millions d'abonnés, Eva Longoria a partagé une story dans laquelle on peut voir que son craquant petit garçon prénommé Santiago fait ses premiers pas. L'actrice de 44 ans documente régulièrement les dessous de son nouveau rôle, celui de maman.

Dimanche 18 août 2019, Eva Longoria prenait un peu de repos dans sa propriété de Los Angeles après avoir passé plusieurs jours à faire la promotion de son dernier film, Dora et la Cité perdue (sorti dans les salles en France le 14 août). Dans son jardin, la sympathique actrice et productrice a regardé son fils Santiago, désormais âgé de 1 an, faire ses premiers pas tout seul ! Un peu hésitant, tombant parfois sur ses mains, le garçonnet arrive toutefois à tenir debout et faire quelques pas comme un grand. Santi, né du mariage d'Eva Longoria avec l'homme d'affaires mexicain José Baston, poursuit son évolution tranquillement puisque les enfants font généralement leurs premiers pas entre 10 et 18 mois.