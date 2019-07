Eva Longoria : Maman sensuelle à la plage avec son fils Santiago

Après ces vacances, où Eva Longoria et son mari José Baston ont coulé des jours heureux à Capri (Italie), l'actrice et égérie L'Oréal s'est effectivement remise au travail. Alors qu'elle enchaîne les projets professionnels, elle doit désormais composer avec sa vie de jeune maman. "Retourner au travail était dur. Allaiter au travail était dur, rien que pour le timing. Pomper le lait, nourrir l'enfant, dormir et ne pas dormir. Tu le fais et c'est tout", avait-elle confié à Parents Magazine en juin dernier. Mais Santiago lui apporte tant de bonheur au quotidien. "Il est en bonne santé, drôle, gentil, il dort, il mange... Il nous facilite la tâche !", ajoutait-elle. Une belle relation mère-fils.