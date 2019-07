Eva Longoria folle de son mari Jose Antonio Baston : l'amour passion à Capri

Quoi de mieux qu'un cadre idyllique et romantique pour passer quelques jours avec son amoureux. Eva Longoria et son mari Jose Antonio Baston ont posé leurs valises à Capri à la mi-juillet, une escapade en Italie effectuée bien évidemment avec Santiago, un an, dont Eva Longoria ne se sépare presque jamais.

Pourtant, c'est bien sans leur adorable fils que la star américaine de 44 ans et son époux de 51 ans ont été repérés dans les rues de Capri le 14 juillet 2019. En mode touristes, se promenant en toute décontraction dans la cité italienne entourée par la Méditerranée, le couple a pris le temps de flâner et d'apprécier la beauté du paysage. Un cadre magique composé principalement de mer turquoise qui leur a donné envie de s'embrasser en public. Les amoureux étaient assortis avec leurs chapeaux borsalino. Eva Longoria a également profité de cette virée en couple pour prendre de nombreuses photos pendant que monsieur portait des achats effectués un peu plus tôt. Celle qui a longtemps interprété le personnage de Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives était habillée d'une robe de plage sous laquelle son maillot de bain noir était visible. Une pièce qu'elle a mise en avant sur sa page Instagram, mais associée à un petit bikini blanc cette fois-ci.