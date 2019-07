Eva Longoria, maman attentive avec Santiago : elle lui apprend déjà à lire

Eva Longoria est une maman très présente pour son fils Santiago, qu'elle ne lâche pas une seconde. Là où elle va, il va, que ce soit en vacances à Capri, au Festival de Cannes ou encore sur le tournage d'un film. L'actrice prend donc plaisir à partager de tendres photos de son fils, né le 19 juin 2018, en train de faire toutes sortes d'activités.

Vendredi 26 juillet 2019, Eva Longoria dévoilait un tendre instant de complicité entre elle et son "Santi", comme elle aime l'appeler. On voit le bambin d'un an assis sur les jambes de sa mère, dans l'herbe, captivé par les pages d'un livre éducatif. Santiago, aussi adorable qu'il soit, ne défie pas les lois du temps et ne sait donc pas encore lire. Mais pour Eva Longoria, l'initier au plaisir dès de la lecture dès un si jeune âge est capital.

"J'adore voir Santi apprécier un livre si jeune. Ça me rend si heureuse de voir que nous gardons cet amour pour la lecture, qui va ouvrir son imagination aux choses merveilleuses de ce monde. Il va grandir en aimant autant les livres que moi !", explique Eva Longoria en légende du cliché, avant d'évoquer une association qui donne des livres à ceux qui ne peuvent pas s'en offrir.