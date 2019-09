Charlotte Casiraghi, Lio, Jade Foret... : Pluie de stars chez Saint Laurent

Après New York, Londres et Milan, Paris retrouve son titre de capitale de la planète Mode ! La Ville lumière est le théâtre d'une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2020. Charlotte Casiraghi, Lio et ses deux filles et Jade Foret ont découvert celle de Saint Laurent.

Cette saison encore, Saint Laurent a convié les spectateurs de son défilé au pied de la tour Eiffel, dans le 16e arrondissement. La maison parisienne et son directeur artistique, le créateur belge Anthony Vaccarello, ont dévoilé leur collection printemps-été 2020 ce mardi 24 septembre 2019 à la fontaine du Trocadéro. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, à commencer par la princesse monégasque Charlotte Casiraghi.

Ultrachic en blazer noir, T-shirt et minijupe en cuir, Charlotte Casiraghi a gâté les photographes. Ces derniers ont également immortalisé la présence de Lio et de ses deux filles, les jumelles Garance et Léa (20 ans), avec qui elle formait un trio digne d'un clip de pop !

Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve, Béatrice Dalle, Élodie Bouchez, Amanda Lear, Cindy Crawford ou encore Kate Moss avaient également répondu présentes. Jade Lagardère s'est mesurée à elles en sortant le grand jeu pour l'occasion. Vêtue d'une robe Saint Laurent à décolleté plongeant en forme de coeur (d'une valeur de 5000 euros), la bombe de 28 ans a fait sensation !