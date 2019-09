Lio, sa fille Nubia pose nue sur Instagram : "Je fais ce que je veux"

Depuis novembre 2018, Nubia a entamé un grand road trip en Amérique latine. Brésil, Ilha Grande, Chili, Argentine, Pérou, Équateur... La jeune femme mène un grand périple, dévoilant de merveilleux paysages depuis son compte Instagram, où elle est suivie par près de 4 600 personnes.

Nubia est la fille aînée de Lio et du producteur Michel Esteban. Elle a été suivie par Igor (25 ans) et Esmeralda (24 ans). La chanteuse a ensuite accueilli les jumelles Garance et Léa (20 ans). Quelques années plus tard, elle donnait naissance à Diego (16 ans).