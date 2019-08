Lio : Sa fille Nubia pose topless sur Instagram et dévoile ses tatouages

Nubia est la première fille de Lio. La chanteuse de 57 ans est l'heureuse maman d'une tribu de six enfants, issus de quatre unions. L'aînée, Nubia, est née en 1987. L'identité de son père n'est pas connue, tout comme Igor (25 ans) et Esmeralda (24 ans). À la fin des années 90, Lio a entamé une relation avec le chanteur Alexis Zad. C'est là qu'elle est tombée enceinte de ses jumelles, Garance et Léa (20 ans). La chanteuse, victime de violences conjugales, a ensuite pris la fuite. "Après la naissance d'Esmeralda, j'ai rencontré un homme qui paraissait merveilleux mais dont la brutalité s'est déclenchée lorsque je suis tombée enceinte des jumelles. Il a commencé à me battre de plus en plus souvent, de plus en plus violemment", avait-elle confié à Télé Star. Avec un ami d'enfance, elle a donné naissance en 2003 à son fils Diego (16 ans).