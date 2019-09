Eva Longoria : Tony Parker pas assez bien pour être le père de ses enfants ?

En juin 2018, Eva Longoria devenait maman pour la première fois, d'un craquant petit garçon prénommé Santiago, fruit de son mariage avec José Baston. L'ancienne star de la série culte Desperate Housewives, actuellement à l'affiche de Dora et la Cité perdue (92 millions de dollars au box-office) a fait des confidences à Closer.

Dans les pages du magazine, Eva Longoria est ainsi revenue sur son rôle de maman. La star est complètement gaga de son fils et partage régulièrement sur Instagram des photos et vidéos pour le plus grand plaisir de ses 7 millions d'abonnés : premier anniversaire, premiers pas, escapades aux quatre coins du monde... Devenue mère un peu tardivement, l'actrice de 44 ans n'a aucun regret. "Je crois que je n'aurais pas été prête il y a dix ans. Sincèrement. Et puis, je suis issue d'une famille nombreuse, donc cela ne me dérange pas d'être maman d'un seul enfant", a-t-elle confié.

Eva Longoria, que l'on retrouve aussi aux commandes de la série Grand Hotel diffusée aux États-Unis sur la chaîne ABC, a poursuivi ses confidences... avec un petit tacle au passage. "Et puis il y a autre chose : non seulement je n'étais pas prête pour devenir maman il y a dix ans, mais je n'avais pas trouvé l'homme pour fonder une famille", a-t-elle lâché. Or, si l'on revient en arrière, on constate qu'en 2009, elle était encore mariée à l'ancien joueur de basket français Tony Parker. L'ex-couple avait commencé à se fréquenter en 2004. A-t-elle donc jugé, pendant ces années de relation amoureuse, qu'il n'était pas assez bon pour devenir le père de ses enfants ? Mystère... Ce dernier est en revanche lui-même devenu papa de deux enfants qui le comblent de bonheur : Liam (3 ans) et Josh (5 ans).

Thomas Montet

