Tony Parker assorti avec ses fils en vacances

Père de deux garçons, Tony Parker (37 ans) est comblé. Entouré de ses fils Liam (3 ans) et Josh (5 ans), l'ancien basketteur pose sur Instagram au bord de la piscine. Le 10 août 2019, il écrit : "J'adore l'eau ! Journée incroyable avec les enfants". Suivi par plus de 450 000 abonnés, ses fans ont rapidement craqué devant cette adorable photo de famille.

Le détail en plus ? L'époux d'Axelle Francine et ses enfants portent le même maillot de bain : "Vous êtes beaux tous les 3 ! Avec le même maillot en plus !", "Le même short pour le trio...tu as un prix de gros TP ?" Un peu plus tard dans la journée, le sportif a également joué au jeu de construction Kapla avec ses deux garçons.

Depuis qu'il a annoncé sa retraite, ses fils ont désormais la chance de pouvoir profiter de leur papa (presque) à temps complet. L'ancien meneur de jeu des Spurs avait déclaré en juin 2019 sur son compte Twitter : "C'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c'était une aventure incroyable !" Plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA, Tony Parker va maintenant pouvoir savourer de précieux instants en famille.

Interrogé par l'Équipe en juin 2019 sur sa nouvelle vie après le sport, il expliquait : "Je vivrai aux États-Unis (...) Il faut que je continue à gagner de l'argent pour financer mes projets ! Toutes les six semaines environ, je rentrerai en France. Mais ma famille va rester aux États-Unis, mes enfants sont scolarisés à San Antonio, il n'y aura pas de changements."

En effet, l'ancien champion a de nombreux projets pour l'avenir. L'ex d'Eva Longoria prépare l'ouverture d'une académie sportive en septembre 2019 et est aussi propriétaire de deux clubs de baskets, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne et le Lyon ASVEL féminin. Le jeune retraité a également une maison de production de cinéma et est ambassadeur d'éducation pour les JO 2024 à Paris. Enfin et contre toute attente, celui qu'on surnomme TP est actionnaire majoritaire d'une société de remontées mécaniques du domaine skiable de Villard-de-Lans Corrençon-en-Vercors.

Comme quoi les anciens ont bien raison, la vraie vie commence après la retraite !