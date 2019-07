Tony Parker, papa gaga : l'anniversaire de super-héros de son fils Liam

L'adorable petit Liam est le second fils issu du mariage de Tony Parker et Axelle Francine. Ensemble, ils ont également accueilli Josh, né le 24 avril 2014. Retraité, l'ancien joueur de basket a bénéficié de revenus très confortables mais il ne souhaite pas élever ses fils sans leur apprendre la valeur de l'argent et commence "gentiment" à leur parler de sa carrière. "Pour l'instant, ils ne s'en rendent pas compte. Ils demandent juste parfois, quand on est au restaurant, pourquoi des gens veulent prendre des photos avec moi. Petit à petit, je pourrai leur expliquer. En même temps, je ne veux pas non plus être défini que par ça. Oui, leur papa a fait ça pendant vingt ans, mais maintenant il va faire autre chose et à la fin de la journée, je serai simplement leur papa", expliquait l'ex d'Eva Longoria à L'Équipe, en juin.