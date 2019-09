Fashion Week : Geri Halliwell et sa fille, Cheryl Cole... pluie de stars à Paris

Cette semaine, une pluie de stars s'est abattue sur Paris ! Elle a été provoquée par la Fashion Week, consacrée aux nouvelles collections Printemps-Été 2020 de prêt-à-porter. Les célébrités enchaînent défilés et soirées, et courent les rues de la capitale entre chaque événement. Avant de se glisser dans la peau de mannequins, Geri Halliwell, Cheryl et Eva Longoria jouent les touristes...

Ce samedi 28 septembre 2019, les trois femmes participeront au défilé L'Oréal Paris. Le show aura lieu à la Monnaie de Paris, située Quai de Conti dans le 6e arrondissement. Chacune a approché l'événement à sa manière. Geri Halliwell a profité de ses premiers jours à Paris pour passer du temps avec sa fille Bluebell Madonna (13 ans, née d'une précédente relation avec le scénariste Sacha Gervasi).

L'ex-Spice Girl de 47 ans a notamment profité d'une soirée pour s'approcher de la Tour Eiffel.