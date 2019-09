Eva Longoria face à Alicia Aylies sensuelle en transparence chez Guy Laroche

Depuis le 23 septembre, Paris accueille les stars de la mode et les fashionistas à l'occasion de la Fashion Week prêt-à-porter femme printemps-été 2020. Mercredi 23, la maison Guy Laroche organisait son défilé au Pavillon Vendôme.

Lors de ce défilé, il fallait compter sur la présence de plusieurs stars comme l'actrice américaine Eva Longoria. L'ex-star de Desperate Housewives, tout de noir vêtue, a posé ses bagages à Paris, car elle-même doit prochainement défiler pour L'Oréal. Elle a pris la pose souriante et décontractée avec Richard René (directeur artistique de Guy Laroche) et était accompagnée de son coiffeur Ken Paves et de sa styliste Charlene E Roxborough Konsker. Eva Longoria, qui voyage dans la capitale française avec son fils de 1 an et demi Santiago – le duo s'est d'ailleurs offert une promenade sur la place Vendôme –, a ensuite rejoint son chic hôtel, le Mandarin oriental.

Aux côtés de l'actrice, on a aussi pu voir l'ancienne Miss France Alicia Aylies 2017, très sensuelle dans un haut noir transparent laissant voir qu'elle avait laissé son soutien-gorge à la maison. Parmi les autres invités, il y avait aussi l'ex-reine de beauté Malika Ménard (Miss France 2010), Patricia Contreras, Sofiia Manousha, Françoise Fabian...

La maison Guy Laroche consacrait sa collection à la proxénète française Madame Claude et à ses filles "libres". "J'ai trouvé intéressant de faire un clin d'oeil à tous ces garçons, ces filles qui travaillent de leur corps, qui sont souvent dénigrés, et surtout de parler d'une époque de liberté. Il ne faut pas mélanger les choses : #metoo, c'est sur des gens qui sont contraints, c'est de l'agression sexuelle. Ici, ce sont des gens qui décident de vendre leur corps, c'est un libre choix. C'est un pied de nez à l'époque dans laquelle on vit, où on ne peut plus rien dire, ni faire. Je trouve cela gênant", a déclaré à l'AFP le directeur artistique. Le pianiste de jazz franco-israélien Yaron Herman, qui a fait une création musicale pour Guy Laroche, a joué pendant le défilé.