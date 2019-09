Alicia Aylies avec les cheveux verts, Malika Ménard dévoile son soutien-gorge

Par-terre de stars, le lundi 23 septembre 2019 au cinéma UGC Normandie de Paris. Alors que le commun des mortels devra attendre le 9 octobre prochain pour découvrir le film Joker, Todd Phillips, à la tête du projet, est venu le présenter en avant-première en France. A ses côtés, la tête d'affiche du long-métrage, la classe incarnée, le charisme triomphant, la nouvelle version du super méchant maquillé de Batman : Joaquin Phoenix. Pour soutenir cette projection, la planète entière avait le déplacement, ou presque !

Dans les coulisses de la salle de cinéma, l'oscarisé Rami Malek a accepté de prendre la pose. Côté Miss France, les anciennes reines de beautés ont également fait le spectacle : Alicia Aylies avait sans doute voulu être assortie au personnage principal de Joker, puisqu'elle arborait une coiffure totalement verte – après avoir adopté une chevelure rouge. Malika Ménard, quant à elle, était splendide dans un élégant ensemble rayé, rehaussé d'accessoires rouges vifs et d'un top blanc transparent. Egalement aperçu : Aure Atika, Grégory Fitoussi, Michaël Youn, Alain Chabat, Jennifer Ayache, Malik Bentalha ou encore Arnaud Ducret.

Joaquin Phoenix, agacé par une question en pleine promotion du Joker

Il a beau vouloir attirer un maximum de spectateurs en salles, Joaquin Phoenix n'est pas prêt à répondre à toutes les questions. Interrogé par le journaliste critique du Telegraph, l'acteur a préféré faire l'impasse. La thématique abordée concernait l'incitation à la violence que pouvait créer un tel film, et un tel personnage. "Pourquoi... pourquoi vous ? Non, non..." a-t-il balbutié avant de quitter la pièce. Il a beau jouer le Joker au cinéma, Joaquin Phoenix n'avait pas le coeur à la blague...