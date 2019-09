Alicia Aylies méconnaissable : Cheveux rouge et coupe garçonne, son look étonne

Un choc. Voilà quelle a été la réaction de tous à la vue de la nouvelle coupe d'Alicia Aylies. Depuis sa story Instagram, la charmante Miss France 2017 a dit un temps au revoir à ses longs cheveux frisés et naturels, optant pour un tout autre style. La discrète jeune femme de 21 ans a d'abord teint ses cheveux d'un rouge pétant entre le vermillon et le bordeaux. Niveau coupe, on est sur le style de Rihanna dans les années 2010 (à l'époque de Umbrella).

Plus court sur les côtés, ondulé et volumineux sur le dessus : Alicia Aylies a tenté à fond ce look. Il y a toutefois une possibilité pour que cette nouvelle coupe soit en réalité une perruque. En story, l'ancienne reine de beauté n'a cessé de mentionner l'artiste Stella Yato, une créatrice de wig. "Tous ces volumineux cheveux naturels sous une perruque aujourd'hui, je mérite d'être applaudie ! Elle m'a donné du travail", a écrit l'artiste en story.