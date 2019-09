Liam Payne a retrouvé l'amour : il présente sa nouvelle chérie sur Instagram

Liam Payne : sa rude expérience au sein des One Direction

Avant de se lancer en carrière solo, Liam Payne faisait partie du groupe One Direction, qu'il a intégré à l'âge de 16 ans à peine. Ensemble, Liam, Niall, Harry, Louis et Zayn ont obtenu la troisième place sur le podium de X-Factor, avant de devenir des superstars internationales. Une expérience qui a laissé des traces. "C'est difficile quand vous atteignez un tel niveau de notoriété comme on l'avait avec le groupe, a-t-il raconté dans Men's Health. Il y a des tas de gens qui souffrent de problèmes mentaux et ne reçoivent pas l'aide nécessaire et je pense que c'est un problème dans l'industrie musicale. Quand vous faites des centaines et des centaines de concerts avec toujours les mêmes 22 chansons, chaque jour, même si ça ne vous rend pas heureux, vous vous devez d'y aller. C'est comme enfiler son costume chez Disney avant de monter sur scène et, sous ce costume, j'étais énervé plutôt souvent, car il n'y avait pas d'autre manière de voir les choses. C'était marrant, nous avons vécu une très belle période, mais il y avait certains moments qui étaient un peu toxiques."