Virginie Ledoyen rayonnante, Ladj Ly, Orelsan et Camélia Jordana au défilé AMI

La ville de Paris est à nouveau le théâtre d'une explosion textile. Et c'est l'homme qui est mis à l'honneur puisqu'à l'occasion de la Fashion Week, les créateurs dévoilent leurs nouvelles collections automne-hiver 2020-2021. Pour débuter les choses du bon pied, les modèles Sankuanz, Rhude, Phipps et ceux de la maison AMI ont défilé sur le catwalk. Afin de découvrir les nouveautés d'Alexandre Mattiussi, leur simplicité désarmante, leurs matières classiques et folles, une foule incroyable de célébrités avaient fait le déplacement.

Un événement qui attire la divine Virginie Ledoyen est toujours un événement réussi, ceci est une règle. Mais la belle comédienne de 43 ans n'était pas la seule férue de mode présente dans la salle. Auprès d'elle : Héloïse Letissier (Christine and the Queens), le réalisateur Ladj Ly, Orelsan, Cécile Cassel, Géraldine Nakache, Camélia Jordana, Melha Bedia, Nicolas Maury, Sami Outalbali, Gwilym Lee, Vincent Elbaz, Djebril Zonga, Chloé Lecareux, Louise Follain, Rod Paradot, Yumi Lambert, Leïla Sfez, Kailand Morris (le fils de Steevie Wonder), Nemo Schiffman, Edie Rose, Zakari Kunakey, Kelvyn Colt, Hugo Marchand, Taiki et Noah Lee, Agathe Mougin, Sami Outalbali, Claire Laffut, Shaquille Keith, Dylan Wang, Magnus Ronning ou encore Leïla Slimani.