Cardi B : Avec Offset dans un club de strip-tease pour son anniversaire

Samedi 14 décembre 2019, Offset fêtait ses 28 ans. Pour marquer le coup, le rappeur des Migos et sa compagne Cardi B ont mis les voiles direction Los Angeles pour assister à la soirée d'anniversaire baptisée "Set Gala", au HD Buttercup. Entourés d'autres artistes comme Quavo, d'amis et beaucoup de strip-teaseuses, ils ont fait la fête comme rarement, en témoignent les images de la soirée.

Roi et reine de la soirée, Cardi B et Offset avaient forcément sorti le grand jeu côté vestimentaire. Elle portait une robe en cuir, avec un corset transparent, perchée sur des immenses talons dorés. Lui avait opté pour un ensemble veste et pantalon signé Chanel, une paire de la très rare Maison Château Rouge x Air Jordan 1 Mid S et des blings en diamant.

Lors de la soirée, les parents de la petite Kulture (17 mois) ont passé leur temps à jeter des billets d'un dollar aux strip-teaseuses. Passionnée par le strip-tease (métier qu'elle a un temps exercé), Cardi a même joué une danseuse dans le film Hustlers. C'est donc avec une grande joie qu'elle profitait du travail de ses anciennes consoeurs. Avant que la nuit ne commence, l'interprète de la bien-nommée Money avait offert 500 000 dollars en cash (dont plusieurs liasses en billets de un dollar), comme on pouvait le voir sur Instagram.

L'apothéose de la soirée n'a été atteinte que lorsque le gâteau d'anniversaire a fait son apparition. Fait de trois étages, on y retrouvait toutes les passions d'Offset : Call of Duty, les blings, les sucreries mais surtout sa coiffure couettes tirée du clip de Clout (en feat avec son épouse).